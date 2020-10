Coelba disponibiliza fatura por Whatsapp

O atendimento digital veio para ficar e a pandemia da Covid-19 acelerou esse movimento de interação entre empresas e consumidores de diferentes formas.

Com o objetivo de oferecer mais facilidades aos clientes, a Coelba lança o serviço, inédito no setor elétrico, para cadastro da fatura digital pelo assistente virtual no WhatsApp: (71) 3370-6350

Com a inovação, a empresa se alinha à tendência de integrar novos meios de pagamento como o PIX, sistema criado pelo Banco Central que será lançado no dia 16 de novembro em todo o País, sendo disponibilizado pela Coelba na mesma data.

Para acessar a novidade, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp da distribuidora e escolher a opção Fatura Digital.

A partir daí, é possível fazer o cadastro gratuito para receber a conta por e-mail ou pelo próprio WhatsApp.

Ao optar receber pelo celular, a fatura é enviada diretamente no aplicativo todo mês.

Além disso, o cliente poderá fazer o cadastro direto no Whatsapp para receber a fatura digital no e-mail. Nesse caso, a conta chega no endereço eletrônico informado já integrada ao novo meio de pagamento PIX, disponível a partir do dia 16 de novembro para todos os clientes que recebem a fatura de energia por e-mail.

O serviço de cadastro da fatura digital continua disponível no site da distribuidora e lojas físicas e, em novembro, será disponibilizado também via SMS.

A inovação pelo WhatsApp vem acrescentar mais uma facilidade, reforçando uma tendência que já vem sendo observada pela Neoenergia (empresa controladora da Coelba, Celpe, Cosern e Elektro).

Entre fevereiro e agosto de 2020, houve um crescimento de 233% na quantidade de operações com cartão de crédito. No mesmo período, o acesso ao aplicativo da empresa também cresceu 112%.

Já quando se analisa somente maio, mês com um dos maiores níveis de adesão ao isolamento social no Brasil, a companhia registrou que 37% dos clientes usaram os canais digitais para pagamento da fatura.

“A fatura digital traz comodidade aos clientes no que se refere ao recebimento da fatura em uma ferramenta acessível como o WhatsApp. É importante ressaltar os ganhos com o reforço da segurança diante da Covid-19, devido à preservação do distanciamento social, e aos benefícios ambientais como a diminuição de impressão de papeis”, afirma o supervisor de Soluções de Mensageria da Neoenergia, Mateus Prates.

O novo sistema vai estar acessível na conta simplificada que chega no corpo da mensagem, onde estará o QR-Code e o PIX Link que direcionam para pagamento via PIX.

Basta apontar a câmera do celular para o código ou clicar no link que a tecnologia encaminha diretamente para o sistema de pagamento utilizado pelo cliente, seja por meio da conta em banco ou pela carteira digital