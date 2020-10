Alcina Dantas, uma multiartista de Feira de Santana

Muito da riqueza cultural desenvolvida nas últimas cinco décadas em Feira de Santana deve-se, em grande parte, a uma mulher de múltiplos talentos. Uma multiartista, como se diz hoje em dia. Era Alcina Gomes Dantas, ou mais simplesmente Alcina Dantas.

Ela foi a responsável pela formação artística e intelectual de muitas crianças e adolescentes, que, por sua vez, transmitiram para filhos e netos os seus ensinamentos e o amor pelas artes e pela cultura.

Nas décadas de 1950 e 1960, Alcina Dantas animou o cenário cultural de Feira de Santana, juntamente com sua irmã, Esterzinha Dantas.

Alcina era poeta, musicista, artista plástica, autora e diretora de teatro, e animadora de programas de auditório nos primeiros anos da Rádio Cultura.

Tambémtocava piano na Igreja dos Remédios, acompanhando as celebrações das missas, e no antigo Cine-Teatro Santana, fazendo a trilha sonora dos filmes do cinema-mudo.

A vida de Alcina Dantas está nese vídeo (abaixo) do Memorial da Feira, portal mantido na internet pela Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Comunicação Social e é contada por duas de suas ex-alunas, a educadora Leny Madalena da Silva e a professora e escritora Neuza Brito Carneiro.