Ex-primeira-dama de Feira dança batidão e pede votos para vereadora

Enquanto o marido, ex-prefeito de Feira de Santana Tarcízio Pimenta, vestido também no estilo fitness, passeia de um lado para outro falando ao microfone, ela exibe essa performance física admirável, geralmente dançando em meio a grupo de outras mulheres e homens, jovens e crianças, ao som de músicas como a do cantor e compositor Aldair Playboy cuja letra varia em torno do verso “soca, soca, toma toma, bate bate com vontade”

A ex-deputada Graça Pimenta, 58, nunca mostrou timidez para formar com o marido, uma dupla política que há muitos anos tem interferência direta nas composições do poder em Feira de Santana.

Profissional da área de saúde, enfermeira, ela exerceu diversos cargos públicos antes de Tarcízio assumir a Prefeitura de Feira em 2009 e no ano seguinte, em campanha ao lado dele e do então candidato ao Senado, ex-prefeito Zé Ronaldo, conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia.

A derrota de Tarcízio na reeleição colocou a dupla fora do grande espaço da política ao qual ela tenta retornar agora por onde ele começou: Câmara de Vereadores de Feira de Santana. A eleição dela para vereadora vai ser um recomeço político-partidário.

