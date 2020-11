Candidato a vereador planeja cobrir canal e fazer ciclovia no Parque Panorama

O jornalista Comendador Girlânio Guirra apresentou à comunidade do bairro Parque Panorama o seu primeiro projeto para a Câmara Municipal de Vereadores, a cobertura do canal da Av. Amado Bahia, para a construção da primeira pista de pedestre e ciclovia daquela populosa área de Feira de Santana.

Guirra é também radialista, produtor e diretor de uma publicação com grande penetração no mundo artístico e empresarial, a Revista Alternativa.

Morador do bairro, Girlânio foi ao local com alguns especialistas nesse tipo de obra (foto). O Comendador é candidato pelo partido Cidadania com o número 23.023.

