Feira registra redução no número de óbitos por Covid19

Após completar sete meses de pandemia, Feira de Santana registra redução no número de óbitos por Covid-19. Na penúltima semana de outubro, o município registrou doze mortes causadas pela doença. Já na semana seguinte, três óbitos foram registrados, o que representa uma diminuição de 75%.

O último óbito relacionado ao Covid19 no Hospital de Campanha de Feira de Santana foi há uma semana, dia 29 de outubro.

De acordo com o painel Epidemiológico da Sesab (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia), Feira tem o menor índice de mortes por Covid-19, dentre as maiores cidades do estado. A taxa de letalidade no município é de 1,69%, que é considerado baixo. Os índices mais elevados são de Ilhéus (3,48%) e Salvador (3,18%).

Durante o mês de outubro, Feira de Santana superou a marca de 11 mil curados da Covid-19. No momento atual, o município tem 12.250 casos confirmados entre o período de 6 de março a 02 de novembro, sendo que 11.279 estão curados, índice que representa 93% dos casos.

O uso da máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos devem ser mantidos. Desde março, quando foi diagnosticado o primeiro caso da infecção no município, 245 pessoas morreram devido a doença.

A importante redução nas mortes não significa queda acentuada no número de diagnósticos de novos casos de Covid-19. Daí a necessidade das medidas de prevenção.