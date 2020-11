“Não devo nada a nenhum empresário”, diz Dayanne Pimentel

No que pode parecer uma ‘(in)direta’ ao adversário Zé Neto (PT) que tem como vice-prefeito um ‘notável’ empresário da região, a deputada federal Dayanne Pimentel (PSL) soltou essa frase do título no programa eleitoral de candidata a prefeita de Feira de Santana, no início desta semana.

Isso depois que um dos apresentadores abriu o programa imitando a expressão usada pelo presidente Bolsonaro (sem partido), de quem a deputada foi aliada: “vamos mudar tudo que está aí…”. Só faltou o taokei?…

“Sou completamente independente, não faço aliança política para ter que dar cargo, não devo nada a nenhum empresário.”, disparou a candidata do PSL.

E arrematou:

“Vamos começar um governo completamente novo, limpo, teremos técnicos, especialistas e profissionais nas Secretarias, um verdadeiro time de notáveis”.