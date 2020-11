Adventistas distribuem e disponibilizam o livro “A Maior Esperança”

Que o mundo tem enfrentado momentos atípicos em sua história, não é novidade para ninguém. Mas o que talvez poucos saibam é que existem soluções para esses conflitos. Elas são discorridas nas páginas do livro A Maior Esperança, título deste ano para o Impacto Esperança, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Realizado anualmente desde 2007, a iniciativa se estende a outro sete países da América do Sul. A estimativa é de que em 2020 sejam distribuídos, de forma gratuita, mais de 22 milhões de exemplares da obra.

Neste ano, a Faculdade Adventista da Bahia e os templos adventistas do bairro de Capoeiruçu, na cidade de Cachoeira (BA), entregaram cerca de sete mil livros. O exemplar digital e o audiolivro estão disponíveis de forma gratuita aqui.

Não se trata apenas de levar esperança, mas de compartilhar amor com aqueles que já desacreditaram da vida ou não compreendem o sentido dela. Essa é uma das principais razões que movem adventistas, todos os anos, a saírem às ruas para distribuir livros que falam de paz, família e fé no futuro.

A Faculdade Adventista da Bahia (Fadba) é uma das instituições que esteve engajada nesse projeto. Devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, foi preciso levantar estratégias para que a entrega se realizasse de maneira segura. Por essa razão, as abordagens à comunidade aconteceram de forma diferenciada e criativa.

A igreja do campus e demais departamentos estiveram diretamente envolvidas nas ações e iniciativas para o “Impacto Esperança”. Desde o pastorado, classes da Escola Sabatina, Clube de Aventureiros, Desbravadores e Bases Lifes.

Livros dependurados em árvores

Uma das ações ocorreu neste sábado, 31 de outubro, na praça da cidade de Cachoeira, interior da Bahia. Os livros foram pendurados em árvores e estiveram disponíveis a quem desejasse ler. A distribuição também aconteceu nos bairros da cidade, postos de gasolina e restaurantes.

A cidade de Muritiba, próximo à faculdade, também foi contemplada. Quatro ônibus com estudantes e comunidade percorreram as ruas do município a fim de levar uma mensagem de paz aos seus moradores.

Outro tipo de entrega aconteceu via drive-thru e contou com o apoio do inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Carlos Santos, que além de desviar o trânsito da BR-101 para que fosse possível realizar a entrega dos livros, ajudou na distribuição. Cerca de 250 veículos foram surpreendidos com a iniciativa.

“É muito importante e bonita essa atitude de vocês. O mundo está muito difícil e as pessoas estão precisando cada vez mais de amor e de esperança”, ressalta Santos.

Anualmente, a Faculdade Adventista da Bahia se une aos municípios vizinhos em mobilizações para o Impacto Esperança. Em 2019, duas mil pessoas se dirigiram à cidade de Cruz das Almas para realizar a Feira Vida e Saúde, atendimento odontológico e um musical.

“Após tantos meses de restrições devido à pandemia, nossa comunidade da Fadba voltou hoje a fazer uma das coisas que mais gosta: projetos missionários. O Impacto Esperança reavivou a paixão e fervor pelo evangelismo. A Fadba tem um slogan: Aqui se respira missão. E nos últimos anos, grandes mobilizações foram realizadas para esse fim”, comemora Eber Liessi, diretor-geral da instituição.

As atividades desse dia foram encerradas em frente à portaria da faculdade. Os participantes lançaram balões ao céu com frases de ânimo e esperança, na expectativa de que elas chegassem às mãos de pessoas e vidas fossem transformadas.