As obras da LT 230kV Governador Mangabeira – Camaçari II C2 e da SE Feira de Santana III foram iniciadas, o empreendimento contribui para a expansão de projetos de energia eólica

A FS Transmissora de Energia Elétrica S.A. informa que as obras do Seccionamento da LT 230kV Governador Mangabeira – Camaçari II C2 e a SE Feira de Santana III foram iniciadas em julho deste ano e tem previsão de duração de 11 meses. O empreendimento passará por 5 municípios: Feira de Santana, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues e Terra Nova, e tem como objetivo ampliar a rede de linhas de transmissão da Bahia para escoar a energia gerada na região. Ainda, possibilitará a conexão de novos projetos de geração de energia eólica, um potencial do Nordeste, melhorando a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico brasileiro.

O processo de licenciamento ambiental nº 2019.001.007905/INEMA/LIC-07905 é de responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), sendo as Licença de Instalação (LI) e a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) disponibilizadas por meio da Portaria Nº 20.485/2020, emitida em 17 de abril de 2020, permitindo o início da instalação do empreendimento.

Em face ao novo coronavírus e a necessidade de adoção de medidas de isolamento e restrição do contato social, recomendadas pelas mais diversas autoridades em saúde, várias atividades relacionadas ao empreendimento passaram por adaptações, presando pela segurança de todos envolvidos. Sendo assim a primeira campanha de Comunicação Social ocorreu de forma digital por meio da divulgação por celular, blogs, rádios e demais meios de comunicação.

As oportunidades de emprego tem sido divulgadas nos SINEs e, logo mais, nas prefeituras dos municípios interceptados. Informe-se e cadastre seu currículo!

Em caso de dúvidas, reclamações ou emergências a nossa Ouvidoria está disponível no número 0800 888 0555 e pelo WhatsApp – 011 3777-5710. O Disque Denúncia do INEMA, número 0800 071 1400, também está disponível. As ligações são gratuitas.