Estudantes da Uefs realizam pesquisa sobre contas públicas de municípios baianos

Os estudantes do 4º semestre do curso de Administração da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) realizaram por cerca de 3 meses uma pesquisa sobre a gestão financeira de 7 cidades do estado da Bahia com população superior a 200 mil habitantes. A atividade produzida virtualmente é da disciplina “Orçamento e Administração das Finanças Públicas”, ministrada pelo professor Antônio Magalhães Ribeiro.

A investigação avaliou os gastos sociais, pessoais e investimentos em Saúde, Educação, Urbanismo, Administração, Transporte, Legislativo, Assistência Social, Juros e Amortização de dívidas, e Habitação dos municípios de Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Salvador e Vitória da Conquista. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu através da análise de portais da transparência divulgados pelas cidades no período de 2017 a 2019.

O balanço das finanças entre as cidades no ano de 2019 mostrou que os gastos pessoais ultrapassaram R$5 bilhões, enquanto os gastos sociais totalizaram R$ 5,8 bilhões, já os investimentos chegaram em R$ 923,2 milhões.

“Estamos oferecendo à sociedade um instrumento de controle social, para permitir que ela acompanhe os gastos e consequentemente cobre aos governantes”, informou o docente Antônio Magalhães sobre a iniciativa pioneira. O professor relatou ainda que a pesquisa foi uma experiência gratificante para ele, prática e real para os estudantes, também foi um desafio ímpar porque as aulas ocorreram 100% remotamente.

A graduanda Mariana Ingrad de Jesus Pires acredita que o estudo permitiu aos pesquisadores compreenderem melhor o orçamento público. “O entendimento aconteceu por meio de análises de receitas, despesas e outros elementos. Também permitiu colocar em prática o conteúdo abordado durante as aulas, o qual é de suma importância e direito de todo cidadão”, declarou ela.