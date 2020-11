Professora de Capela envolvida em assassinato está fora da prisão

Por força de um habeas corpus impetrado pelo advogado criminalista Sizino Oliveira, a professora Leandra Peixoto, do município de Capela do Alto Alegre, a 115km de Feira de Santana, foi liberada da prisão nesta terça-feira, 11, hoje, podendo agora desfrutar de sua liberdade.

A professora teve sua prisão temporária decretada no dia 15 de setembro e encontrava-se no Presídio Feminino de Juazeiro, por suspeita de envolvimento na morte de Otacílio Júnior, ocorrência 27 de agosto deste ano, na cidade de Capela do Alto Alegre.

A professora poderia ter sua prisão preventiva decretada e ser obrigada a ficar presa até um possível julgamento, porém o advogado antecipou-se e garantiu a liberdade da cliente, mesmo antes de terminar o prazo que a polícia queria.

Procurada pelo Blog da Feira, a professora não quis falar e o advogado disse que não daria detalhes do caso, apenas afirmou que pra prisão sua cliente não volta mais e que já entrou com outro Habeas Corpus no Tribunal de Justiça da Bahia para arquivar de uma vez por todas o Inquérito Policial, pois no entender do advogado não há provas para incriminar sua cliente.