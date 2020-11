Grupo ‘ronaldista’ desfalcado com derrota do vereador Lulinha da Conceição

Uma das marcas do ronaldismo em Feira de Santana desde 2004 quando obteve o primeiro mandato de vereador, Lulinha da Conceição, Luiz Augusto de Jesus na certidão de nascimento, desta vez não vai voltar para a Câmara, mesmo com quase 4 mil votos obtidos.

“Sempre disse: não sou vereador, estou vereador”, afirmou, em pronunciamento esta semana na Casa da Cidadania, em que agradeceu aos familiares, assessores e amigos como o ex-prefeito José Ronaldo e o deputado federal Zé Nunes, pelos 3.920 votos.

Embora a citação remeta ao erudito Eduardo Portela em seu tempo no Ministério da Educação, Lulinha é um homem simples e de uma origem que incorpora o espírito popular de Feira de Santana:

Ele começou como ambulante e sacoleiro, viajava para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Foz de Iguaçu e até para o Paraguai, fora do país, a fim de buscar mercadorias para revendê-las. Sua primeira barraca foi instalada por muitos anos no Mercado de Arte Popular e posteriormente foi transferido na gestão do ex-prefeito José Raimundo para a Praça Presidente Médici, mais conhecido como FEIRAGUAY. – informa o perfil de divulgação escrito no site oficial da Câmara de Vereadores.

O mesmo texto revela que engajou-se na vida política começando como liderança comunitária do ex-deputado Fernando de Fabinho, atual candidato a vice prefeito na chapa do prefeito Colbert Filho.

Lulinha culpa o fracasso deste ano ao assédio de campanhas financeiramente poderosas nos seus redutos. “Quando sabem do meu prestígio em determinado colégio eleitoral, investem”, queixou-se.

Ele disse que vai aproveitar para “repensar a vida” e dedicar mais tempo à família e não se referiu em nenhum momento à campanha do segundo turno do prefeito e seu candidato, Colbert Filho.