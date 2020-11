Luiz da Feira e Ron do Povo, únicos vereadores novatos reeleitos

Dos oitos vereadores da Câmara Municipal de Feira de Santana que conseguiram a reeleição (a lista está no final deste texto) apenas dois estão no primeiro mandato, Luiz da Feira e Ron do Povo.

Os outros seis são considerados ‘veteranos’. Alguns, como a vereadora Gerusa Sampaio, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, ingressarão no quarto mandato.

Sete vereadores de primeiro mandato foram expurgados pelas urnas. Quase todos dessa lista já haviam tentado outras vezes ocupar o cargoj, como João Bililiu, de batismo João dos Santos, 63 anos, e José Menezes Santa Rosa, conhecido como Zé Filé.

Luiz Ferreira Dias, o Luiz da Feira, 46 anos, tem origem rural. Feira de Santana tem oito distritos rurais, ele é de Bonfim de Feira, a oeste do município. Veio de lá e “foi acolhido no bairro do Tomba onde ainda reside nos dias autais”.

Em 2016 foi eleito pelo Partido Pátria Livre com 2.556 votos e este ano, pelo PROS obteve 3376 votos. Camelô, e ex-barraqueiro na Sales Barbosa ganhou enorme visibilidade ao se tornar um representante dos trabalhadores que foram deslocados para o shopping popular do Centro de Abastecimento.

Ronaldo Almeida Caribé ou Ron do Povo, 34 anos, é comerciante do ramo de alimentos e como Luiz da Feira também foi vendedor ambulante e moto-taxista. Foi reeleito este ano com 3083 votos, pelo MDB.

Vereadores reeleitos e votação:

Gerusa Sampaio (DEM) – 5.252

Edvaldo Lima (MDB) – 4.848

Zé Carneiro (MDB) – 4.749

Zé Curuca (DEM) – 4.093

Eli Ribeiro (Republicanos) – 4.089

Eremita Mota (PSDB) – 3.510

Luiz da Feira (PROS) – 3.376

Ron do Povo (MDB) – 3.083