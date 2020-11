Iniciada troca de piso do calçadão da Sales Barbosa em Feira

A troca do piso do calçadão da Sales Barbosa, em Feira de Santana, foi iniciada na semana passada, quinta-feira, 12, a partir do limite com a rua 10 de Junho – e vai até a avenida Getúlio Vargas. As pedras portuguesas estão sendo substituídas por blocos de cimento, intertravados, modernos e sustentáveis.

O serviço é uma das etapas de requalificação do calçadão, como parte do projeto Novo Centro do governo municipal.

No mês passado, a Prefeitura de Feira de Santana transferiu todos os camelôs, que comercializavam ao longo da Sales Barbosa, para o Shopping Popular, localizado no Centro de Abastecimento.

Além do piso – nas cores cinza, natural e amarela, a Sales Barbosa, uma das ruas mais tradicionais do comércio local, vai ganhar fiação subterrânea, será arborizada e dotada de bancos. Unirá a parte comercial com a de lazer.

A expectativa é de que até o final do mês seja concluída a troca do piso entre a rua 10 de Junho e a praça Dr. Remédios Monteiro.

A área entre a rua 18 de Setembro e a praça da Bandeira será feita posteriormente. A requalificação do piso também está sendo feita no passeio da avenida Senhor dos Passos.

