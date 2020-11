Jean Lima mostra Feira em ‘pequenos formatos’

A metálica estátua do padre Ovídio de São Boaventura próxima à Catedral de Santana, o singelo coreto, o rosto azulejado da heroína Maria Quitéria e o melancólico fotógrafo lambe-lambe à espera de freguês são apenas algumas das cenas do universo geográfico e memorial de Feira de Santana revelados pelo talento do artista Jean Lima.

O artista chama a série de ‘Pequenos Formatos’ em acrílico sobre tela, 15 x 15 cm

Lima é um dos expoentes de uma nova geração de artistas plásticos impregnados com a estética urbana da cidade da Feira de Santana.

Escrevo assim e me acho copiando um daqueles críticos de suplementos de arte em velhos jornais de antigamente sem refinamento nem formação específica ou acadêmica para analisar uma obra de arte dessa mas guiado pela intuição do je t’aime ou je ne t’aime pas….e eles acertavam.

Mas o fato é que o artista está mostrando a série “Pequenos Formatos” no Instagram e quem gostar assim como eu, e desejar adquirir, comprar, deve falar com ele no privado. Acesse.