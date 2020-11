Clima de adesão favorece candidatura de Zé Neto

O ‘gatilho’ foi disparado naquela surpreendente visita dos dois vereadores reeleitos pela base do governo municipal – Zé Curuca e Luiz da Feira – ao diretor do HGCA, Carlos Pitangueiras com direito a foto e nota da própria assessoria de imprensa do hospital onde eles agradeciam a ‘ajuda’ que receberam para continuarem na Câmara de Vereadores.

Hoje, em campanha para Zé Neto em Feira de Santana, o governador Rui Costa anunciou a adesão de vereadores (não reeleitos) e ex candidatos todos ligados ao grupo ronaldista.

Um clima de adesão tomou conta deste momento e aparentemente favorece as chances de Zé Neto ganhar a eleição, embora hajam alguns dias pela frente com possibilidades de fatos novos ocorrerem.

Na reunião que aconteceu em um hotel Rui nominou os vereadores Isaías de Diogo, Zé Filé, João Bililiu e Gilmar Amorim.

Além destes, também integram o grupo dos novos aliados: Galeguinho SPA e o suplente Júnior Cross; o ex-vereador Roque Pereira; os ex-candidatos(as) a vereador(a) Neto 10, Raimundão, Pastor Gerson Andrade, Zé Painha, Emerson Minho, Nego Eder, Hildo Santos, Júnior Barreto, Saulo Rangel, Dra. Vera Lúcia, Rosildo Silva, Luiz Carlos, Jefinho Andrade, Alan Vitória e Israel Cabral.

“Eu e toda população queremos mais para Feira. E para isso, chegou a hora de darmos oportunidade para Zé Neto e Roque Santos”, disse o governador.

Somam forças ao grupo o ex-deputado estadual Targino Machado, o deputado estadual Ângelo Almeida, o vereador Beto Tourinho (ex-candidato a prefeito), o ex-candida a vice-prefeito Deibson Cavalcante.

Reafirmando que está “110% com Zé Neto”, o ex-deputado Targino Machado disse que já no primeiro turno destas eleições, “votei em Zé Neto para prefeito”.

“Há dois anos, eu já tinha escolhido em quem não votaria. Eu não votaria na continuidade do que representa tudo de ruim para essa terra que escolhi viver e amar”.

Neste segundo turno, segundo Beto Tourinho, “Zé Neto representa a esperança do progresso, do desenvolvimento, do resgate da dignidade do homem do campo, da evolução das classes empresariais, do reaquecimento das indústrias, da valorização dos ambulantes e de quem compõe a história da cidade”. E completa: “O governador não veio à Feira somente para dar apoio a Zé Neto, mas sim para assinar a ordem de serviço para recuperação da cidade. E aqui estão os operários dessa grande obra”.

Ao agradecer a chegada de novos aliados à sua campanha, Zé Neto destacou que “Feira precisa respirar novos ares e modernizar sua administração, com aqueles que estão dispostos a cuidar mais da nossa gente e da cidade”. “Como diz o nosso governador Rui, a correria vai ser dobrada com Roque e todos aqui querem construir conosco uma cidade digna da sua população morar!”, disse.

(Com a colaboração de assessoria de Zé Neto)