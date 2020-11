Ferry-boat é afundado em Salvador para servir ao turismo náutico

O afundamento assistido do ferry-boat Agenor Gordilho e do rebocador Vega acontecerá neste sábado (21), por volta das 11h, nas imediações do Yacht Clube da Bahia, em Salvador. A iniciativa da Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA) visa dinamizar o turismo náutico na Baía de Todos-os-Santos.

O naufrágio assistido de embarcações propicia a formação de recifes artificiais, que favorecem o habitat marinho e se convertem em atrativo para visitantes, mergulhadores profissionais e estudiosos. A previsão é de que em um ano a embarcação esteja repleta de vida marinha.

Com 71 metros de comprimento e 19 metros de altura, o Agenor Gordilho fez sua viagem inaugural no Sistema Ferry-Boat no dia 5 de dezembro de 1972. A embarcação realizou a travessia Salvador-Itaparica durante 45 anos, até o final de 2017.

As embarcações vão submergir a uma profundidade aproximada de 36 metros. A operação começa às 6h30, com a saída do ferry de Bom despacho para ser conduzido para a área do naufrágio. Por volta das 11h a embarcação já estará no local, pronta para a submersão, momento em que as comportas serão abertas e o naufrágio do Agenor Gordilho ocorrerá próximo à maré baixa. Uma hora depois, será a vez do rebocador Vega.

“O cronograma da operação tem como base a maré e pode ocorrer tanto na alta quanto na baixa, pois a condição ideal é quando cessa a correnteza”, explica o engenheiro Fernando Clark, da Engesub Serviços Subaquáticos Eirelli, empresa responsável pelos estudos técnicos para o afundamento controlado.

A operação de naufrágio controlado do ferry Agenor Gordilho coincide com fase importante do Prodetur Nacional Bahia, programa de valorização do turismo náutico executado pela Setur com financiamento do BID. O projeto de requalificação em torno da Baía de Todos-os-Santos, é de U$76 milhões de dólares. Serão realizadas 12 intervenções náuticas e uma cultural.

Turismo náutico – O turismo de mergulho, segmento do turismo náutico, que atrai grande número de adeptos, tem na Baía de Todos-os-Santos um dos locais ideais para sua prática. Maior baía do Brasil e a segunda maior do mundo, sua extensão de 1.223 km² abriga tesouros arqueológicos distribuídos em cerca de 20 pontos de naufrágio.

Próximo do Farol da Barra, por exemplo, está o navio Galeão Sacramento, que naufragou em 1668, além dos vapores Germania (1876) e Bretagne (1903).

A busca por experiências junto à natureza, o interesse na ecologia e na arqueologia marinhas e a prática de hobbies como a fotografia ou o simples gosto pela aventura são apontados como alguns dos principais motivos que levam as pessoas a praticar o mergulho nas águas do mar.