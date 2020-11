Ex-prefeito Tarcízio Pimenta também adere a Zé Neto

O ex-prefeito de Feira de Santana, Tarcízio Pimenta também pulou fora do ‘barco ronaldista’ e entrou na onda de adesão ao candidato do PT, Zé Neto.

Na sexta-feira ao final da noite, depois de uma maratona de adesões durante o dia, Zé Neto recebeu a de Tarcízio Pimenta (foto). A mulher de Tarcízio, Graça Pimenta que foi candidata a vereador, não estava presente.

Tarcízio foi eleito prefeito em 2008, após os dois mandatos de José Ronaldo. Como Colbert governou com praticamente a mesma equipe montada pelo ex-prefeito para iniciar o primeiro mandato em 2001, com a diferença de que Tarcízio manteve sempre em tensão a relação com Ronaldo. Ao tentar a reeleição em 2012 sofreu fragorosa derrota para o próprio Ronaldo que voltou como ‘salvador da pátria’.