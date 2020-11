Tv Subaé estreia neste sábado a primeira temporada da série ‘Oferta na Rede’

Neste sábado, 21 , a TV Subaé e a TV Bahia estreiam a primeira temporada da série “Oferta na Rede”,que irá ao ar durante quatro sábados sempre às 7h40 da manhã, apresentando produtos e serviços com promoções exclusivas e condições especiais, com acesso às compras por QR Code na televisão, no site do programa, no e-commerce e nas lojas físicas.

Em cada episódio, o(a) apresentador(a) do especial visitará as lojas dos anunciantes para levar à telinha um conteúdo de ofertas e qualificação do varejo, com preços imperdíveis e informações detalhadas dos produtos, para encher os olhos de quem adora uma promoção.

Na TV Subaé, o programa será apresentado por Jane Santa Cruz; na TV Bahia, por Felipe Velozo.

“O formato do programa possibilita aproximar os clientes dos anunciantes com a exposição dos produtos de forma dinâmica e precisa. A Rede Bahia mantém o compromisso com a inovação, com a qualidade do conteúdo na sua programação e em atender as expectativas dos telespectadores”, afirma Humberto Garrido, diretor comercial da Rede Bahia.

Marcos Araújo, gerente executivo da TV Subaé, ressalta que a emissora tem o compromisso de encontrar sempre novas formas de conectar os clientes com os telespectadores. “O Oferta na Rede chega para atender uma dessas expectativas. E, nesse processo de transformação da comunicação, o programa vem para fortalecer ainda mais o varejo”, pontua.

Expectativas – Os anunciantes da primeira temporada do programa contam que estão animados em divulgar os seus produtos na TV Subaé. “Ações mensuráveis e com foco na venda são uma tendência mundial. O projeto é um passo inovador da emissora para o mercado baiano”, aponta Jenner Lima, do marketing da Cerqueira Home Center.

Luís Mercês Júnior, diretor comercial do Grupo Mersan, reforça que “o programa possibilita uma conexão maior entre empresas e consumidores, integrando canais de vendas e plataformas de comunicação”. Milena Lyrio, diretora de marketing da Moda Mix, acredita que o formato estreite a relação entre o on-line e off-line. E Jamyle Monteiro, do marketing da Farmácia Brito, aponta que essa é “uma excelente iniciativa de reunir forças e criar saídas estratégicas para o setor de varejo e valorização do mercado local”.