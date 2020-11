Cavalo baiano ‘For Cash Roxo’ é destaque em vaquejadas no Nordeste

Cavalo da raça quarto-de-milha, criado no Parque de Vaquejada ‘Gustavo Gordiano’ em Conceição do Coité, a 100 km de Feira de Santana, For Cash Roxo AD vem se destacando nos circuitos de vaquejada existentes em todo o Nordeste do Brasil.

Tratado com toda técnica moderna do criatório de cavalos especializados no esporte da Vaquejada, For Cash Roxo tem participado de muitos eventos ganhando troféus e títulos. O cavalo é do empresário Thomas Gordiano.

Recentemente em São Miguel de Taipu, na Paraiba,na etapa final do campeonato brasileiro de vaquejada e montado por Jorge Gordiano, ele ganhou o título de melhor cavalo brasileiro de puxar na categoria amador.

