Prefeitura reativa oito leitos de UTI no Hospital de Campanha do Covid19

Devido ao aumento de pacientes hospitalizados por Covid-19 – o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Feira contabiliza ainda 49 pacientes internados- o Governo Municipal decidiu reativar os oito leitos de UTI no Hospital Campanha de Feira de Santana. Com a medida, o número de leitos de UTI aumentou de 10 para 18. A unidade também conta com 40 leitos clínicos.

A Prefeitura de Feira de Santana já havia solicitado ao Ministério da Saúde a reativação dos leitos, com recursos federais. O pedido foi feito desde o dia 03 de novembro, mas como ainda não houve a autorização, o Município resolveu reativar o atendimento com recursos próprios.

A desativação aconteceu em outubro, quando houve uma queda acentuada no número de casos, reduzindo a quantidade de internações.

“Manter os leitos abertos seria um desperdício de recursos públicos, já que não estavam sendo utilizados”, explica a secretária de Saúde, Denise Mascarenhas. O município atingiu o pico de contágio em julho com 3.204 casos positivos, quatro meses depois, apresentou uma queda de 39,57%, com 1.936 casos confirmados em outubro.

O Hospital Campanha foi implantado no dia 4 de junho, com 10 leitos de UTI e 50 enfermaria. No dia 7 de julho, a Prefeitura implantou mais 8 leitos de UTI para atender a demanda dos pacientes com Covid-19. Desde a abertura, a unidade já atendeu 405 pacientes.

De acordo com o painel Epidemiológico da Sesab (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia), até esta terça-feira, 24, a taxa de letalidade do coronavírus no município é 1,68%, o que é considerado um índice baixo em comparação com o Brasil (2,8%) e a Bahia (2,10%).

Durante o mês de novembro, Feira de Santana alcançou a maior quantidade de pacientes recuperados desde o início da pandemia. Atualmente o município tem 14.479 casos confirmados entre o período de 6 de março a 24 de novembro, sendo que 13.289 estão livres da doença, índice que representa 91,7% dos casos.