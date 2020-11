Vereador eleito apoia Colbert e o partido dele Zé Neto

O partido Patriota, um dos mais novos do país, elegeu um vereador nesta eleição em Feira de Santana, o cabo da PM Correia Zezito, com 1.743 votos. O partido fez campanha no primeiro turno para a reeleição do prefeito Colbert Filho, Esta semana o partido declarou adesão ao candidato a prefeito deputado federal Zé Neto.

Mas Zezito, o vereador eleito, apressou-se em dizer que fica no grupo ronaldista e declarou:

“Sou fiel ao grupo liderado pelo ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho e que nessa eleição está encabeçado pelo prefeito Colbert Martins Filho. Acredito no trabalho do prefeito Colbert, muitas obras estão sendo feitas, transformações importantes para a cidade, e politicamente mantenho a minha coerência”, mandou o recado.