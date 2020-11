“Tudo isso precisa ser passado a limpo”, diz Beto Tourinho

Contratos firmados pelo ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo e mantidos pelo atual, Colbert Martins Filho – a exemplo dos que envolvem o BRT, Shopping Popular, fotossenssores (pardais) e também relacionados à Secretaria de Saúde – deverão ser “mais esclarecidos“, conforme o vereador Roberto Tourinho (PSB), caso se confirme a mudança na gestão municipal manifestada no primeiro turno das eleições em Feira de Santana com a vitória de Zé Neto.

“Tudo isso precisa ser passado a limpo”, disse o oposicionista, em pronunciamento na Câmara nesta semana. Tourinho foi candidato a prefeito no primeiro turno pelo PSB, ao lado do deputado Angelo Almeida e tão logo oficializado o resultado dos votos ele declarou apoio ao projeto do deputado federal Zé Neto.

Sobre o Shopping, construído em Parceria Público-Privada, ele afirma que a Prefeitura colocou R$ 16 milhões “nas mãos de malandros”.

Levanta suspeitas também quanto aos viadutos, que estão sendo ampliados.Segundo o vereador, a construção, uma década atrás, teria custado cerca de R$ 30 milhões. Agora, ele diz, apenas a duplicação de dois equipamentos está orçada em R$ 19 milhões.

Em seu entendimento, a “alternância do poder” é importante, pois dá “oportunidade para as pessoas conhecerem melhor a administração pública”.