Zé Neto e Colbert encerram debate falando nos próprios pais

Epifânio Ferreira e Colbert Martins, foram as últimas pessoas lembradas e citadas pelos dois candidatos a prefeito de Feira de Santana – Zé Neto (PT) e Colbert Filho (MDB) – no final do debate da Tv. Subaé que aconteceu ontem à noite.

Colbert, pai, foi vereador, deputado e prefeito em Feira de Santana por duas oportunidades. Como faz desde a primeira vez que se candidatou a prefeito |(esta é a quinta), o filho dedicou a campanha ao pai.

Epifânio Ferreira, o pai de Zé Neto, é vivo, tem quase 90 anos de idade e mora em Feira. Vive sobre uma cadeira de rodas (Colbert, pai, também viveu os últimos dias de vida usando cadeira de rodas) e teve sua imagem usada pela campanha do emedebista para acusar Zé Neto de abandonar o próprio pai.

Zé Neto fez referência, nas considerações finais, a esse ataques que foram desconstruídos com um vídeo onde o próprio Epifânio refere-se à sua relação com o filho. Ele encerrou com uma frase citada pelo pai, no vídeo: “meu filho, nesta eleição o amor vai vencer o ódio”.