Prefeitura de Feira vai assinar PPP para iluminação com lâmpadas LED

O serviço para modernização da iluminação pública de toda a cidade e zona rural, substituindo lâmpadas convencionais por luminárias de LED, será iniciado dentro de dois meses.

Na próxima semana será assinado o contrato entre a Prefeitura de Feira de Santana e o consórcio Conecta Feira, vencedor do leilão público que definiu as empresas que executarão o serviço.

O secretário de Planejamento, Carlos Brito, informou que se trata de uma Parceria Público Privada (PPP), e que Feira de Santana será a primeira cidade da Bahia com iluminação pública 100% em LED. “São 61 mil pontos, incluindo a sede e os distritos. Temos ainda iluminação especial em monumentos históricos da cidade, a exemplo do CUCA [Centro Universitário de Cultura e Arte] e das igrejas Senhor dos Passos e Matriz, Casarão Fróes da Mota, dos Coretos, além do Paço Municipal”, destacou.

Ainda conforme o secretário, o contrato com o Consórcio Conecta Feira tem validade de 13 anos, sendo que em dois anos toda a iluminação da cidade deverá ser substituída. Depois disso o consórcio atuará na manutenção. Uma Central de Controle Operacional também será implantada.

“Esse é um serviço que terá uma Central de Controle Operacional com equipes de manutenção que têm prazo estipulado para realização de serviços. É um avanco muito grande e esperamos dar a Feira de Santana uma iluminação eficiente”, destaca Carlos Brito.

O secretário observa ainda que a eficientização da iluminação, além da melhoria do aspecto visual, contribuirá para a segurança pública. “Uma pessoa que vai para um ponto de ônibus e passa por uma rua mal iluminada pode sofrer uma violência”, exemplifica Brito.