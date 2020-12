Colbert corta diálogo com APLB; vereador eleito protesta: “absurdo!”

O prefeito reeleito Colbert Filho cortou de vez o diálogo com o Sindicato que representa os professores da rede municipal de ensino público, a APLB. “O que a APLB fez nesta eleição, foi um ataque pessoal a mim, isso eu não engoli e nem vou engolir. A minha relação é com os professores e os pais, com o sindicato não”, disse em entrevista ao Acorda Cidade.

Colbert não vai “circunscrever” às eleições os ataques da entidade e disse que vai mover uma ação para que a Justiça apure a possibilidade do sindicato ter usados recursos públicos para campanha eleitoral.

A APLB reagiu afirmando que o prefeito “massacra os professores” mas a reação política partiu do vereador mais votado nesta eleição, o psolista Jhonatas Monteiro.

Em postagem na página do Twitter, o vereador que obteve mais de 8 mil votos disse que a postura do Prefeito é de quem não conhece o mínimo das leis: “é um absurdo”, disse. Para o “Rasta” não é de Colbert a decisão sobre quem é a representação sindical dos profissionais da Educação”

E disse que o Prefeito “nunca” dialogou com o Sindicato.