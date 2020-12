Concurso da Codevasf está com inscrições abertas até o dia 22

Estão abertas, até 22 de dezembro, as inscrições para o concurso público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Serão ofertadas 91 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior.

O certame será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), em duas etapas – provas objetivas e prova discursiva – de caráter eliminatório e classificatório.

As vagas do concurso são para os cargos de analista em desenvolvimento regional e assessor jurídico, com salário inicial de R$ 8.168,91 e jornada de trabalho de 40h semanais.

As especialidades são: Administração, Cartografia, Contabilidade, Economia, Engenharia (Agronômica, Ambiental, Civil, de Agrimensura, de Pesca, Elétrica e Mecânica), Geologia, Psicologia, Tecnologia da Informação e Direito. O regime de trabalho dos empregados contratados está subordinado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para ocorrer no dia 31 de janeiro de 2021. Para todos os cargos, as disciplinas de conhecimentos básicos exigidas são: Português, Ética, Orçamento Público, Informática e Direito Administrativo. Cada área de formação terá a cobrança de conhecimentos especializados, os quais estão detalhados no edital.

Ainda de acordo com o edital, as provas serão realizadas em Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Bom Jesus da Lapa (BA), Brasília (DF), Macapá (AP), Maceió (AL), Montes Claros (MG), Natal (RN), Petrolina (PE), Recife (PE), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Para inscrições e mais informações sobre o concurso da Codevasf, acesse: https://www.cebraspe.org.br/ concursos/codevasf_20

Telefones: (61) 2028 – 4769 / 4448