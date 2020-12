Africania entre as 14 finalistas do Festival da Educadora

A Educadora FM 107.5 anunciou as 14 músicas selecionadas no 18º Festival de Música da emissora pública da Bahia. As nove (9) músicas com letra e as cinco (5) músicas instrumentais disputam os prêmios em seis categorias.

A possibilidade de votar nas categorias “Música mais votada pelos ouvintes com Letra e Instrumental” continua no www.festivaleducadora.com.br. Votação popular continua até dia 10 de dezembro

As 14 músicas FINALISTAS do 18º Festival de Música Educadora FM estão divididas em duas categorias – Música com Letra e Música Instrumental – e apresentadas em ordem alfabética. Confira:

Música com Letra

Canção da busca de Paulo Araújo

Chegança de Cabôkaji

Matripotência de Alexandra Pessoa

Menino do Araguaia de Luíza Britto

Odisséia brasileira (flores da revolução) de Illa Benício

Oxe não se bote de Amanda Rosa e Candace

Retrato chorado de Ananda Andrade e Bruno Rodrigues

Uma carta de Silvio de Carvalho

Vaqueiro marvado de Africania

Música instrumental

Caçando na mata (Aguère) de Ruan de Souza

Choro xaxado de Tarcísio Santos

Impetuosa de Morgana Moreno & Marcelo Rosário

Fim dos tempos de Luã Almeida

Suíte do Chula mov. III de Felipe Guedes

O Festival – Este ano a premiação recebeu o maior número de inscritos em toda a história: foram 1.214 fonogramas inscritos por 962 candidatos. O festival é a grande premiação da música na Bahia e movimenta toda a cadeia produtiva do setor. Acompanhe a Educadora FM nas redes sociais:

instagram.com/educadorafmba

facebook.com/educadorafmba

twitter.com/educadorafmba

educadoraplay.ba.gov.br