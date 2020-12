Rastreamento do câncer de mama vai até janeiro na região de Feira

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), dando continuidade ao programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, começou nesta quinta-feira, (03) a atender na Região de Feira de Santana. As equipes atuarão em 27 municípios da Região de Feira de Santana, com uma demanda de 34.620 mulheres.

O atendimento, que começou hoje (03/12), prosseguirá até o início de 2021, com a realização de exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos.

O atendimento começa as 7h da manhã e prossegue até 18h. Para ser atendida, a mulher (40 a 69 anos), deve levar um documento de identidade com foto, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço no município. As mulheres são atendidas em unidades móveis, equipadas com mamógrafos de última geração.

A partir de hoje (03), até 19/12, a equipe do Saúde sem Fronteiras está no município de Ipirá, e a unidade móvel está estacionada na Praça Roberto Cintra, atrás da Igreja Matriz.

A partir de amanhã (04), prosseguindo até o dia 21, mais uma equipe atenderá em Riachão do Jacuípe. A unidade móvel ficará estacionada na Praça Álvaro Cova, no centro da cidade.

Também começam amanhã (04), prosseguindo até o dia 21, o atendimento no município de Santo Estevão. A unidade móvel ficará estacionada na Praça 7 de Setembro, s/n, no centro da cidade.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de atendimento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

O Saúde sem Fronteiras, programa da Secretaria da Saúde do Estado, tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando a integralidade do atendimento.