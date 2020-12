200 novos casos de Covid19 em Feira; 60 pessoas estão internadas

Feira de Santana registrou mais 93 pacientes recuperados da Covid-19 e atingiu a marca de 14.166 pessoas livres da doença desde o início da epidemia, índice que representa 90,1% dos casos confirmados, segundo boletim divulgado ontem pela Prefeitura Municipal

Enquanto isso, 220 pessoas que aguardavam resultado do exame testaram negativo e 200 novos casos de Coronavírus foram positivos.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 60 pacientes internados no município e 1.242 casos ativos, ou seja, pessoas que ainda estão com a doença.

O informativo também confirma mais três mortes, ocorridas nos dias 15 e 26 de novembro e 03 de dezembro. A informação é da Vigilância Epidemiológica através da Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (03). Relatório sobre Covid-19 em Feira de Santana

NÚMEROS QUINTA-FEIRA

Casos confirmados no dia: 200

Pacientes recuperados no dia: 93

Resultados negativos no dia: 220

Alta hospitalar no dia: 3

Óbitos comunicados no dia: 3

Datas dos óbitos: 15/11, 26/11 e 03/12

. NÚMEROS TOTAIS

Total de pacientes ativos: 1.242

Total de casos confirmados no município: 15.707 (Período de 06 de março a 03 de dezembro de 2020)

Total de pacientes em isolamento domiciliar: 1.182

Total de pacientes hospitalizados no município: 60

Total de recuperados no município: 14.166

Total de exames negativos: 19.057 (Período de 06 de março a 03 de dezembro de 2020)

Aguardando resultado do exame: 1.539

Total de óbitos: 299