IFBA oferece curso gratuito de Educação Especial em Tempos de Pandemia para professores

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) Campus Brumado torna pública as inscrições para o Curso SAEE: Serviço de Atendimento Educacional Especializado em Tempos de Pandemia oferta do curso de 90 horas (total em 3 meses) na modalidade EAD (no ambiente de aprendizagem virtual G-suite – Classroom). Nessa oportunidade, o curso tem 1000 vagas na modalidade à distância para profissionais da educação do estado da Bahia, selecionados com base na quantidade de matrículas registradas no Censo Escolar.

O curso possui disciplinas visando orientar os professores como lidar com os impedimentos Físico, Intelectual, Visual, Auditivo, Altas Habilidades/Superdotação e Transtorno do Espectro Autista. Esta iniciativa do IFBA Campus Brumado contribui para fortalecer as políticas de educação inclusiva e as políticas de formação de professores. Reforça a capilaridade da atuação e da presença do IFBA nos municípios da Bahia, destacando sua Missão diante do compromisso com o desenvolvimento social.

Para participar do curso os interessados devem acessar o edital da chamada pública 006 no site do IFBA Campus Brumado: https://portal.ifba.edu.br/bru mado e acessar o link de inscrições: https://doity.com.br/servio-de -atendimento-educacional-espec ializado-ifba-mec até o dia 07/12/2020. A Aula inaugural do curso ocorrerá no próximo dia 15/12/2020, às 19h e será transmitida pelo canal do TV IFBA Brumado no YouTube.

Para acompanhar as informações do curso, acesse https://portal.ifba.edu.br/bru mado, www.cursosaee.com.br ou envie email para: [email protected] ou [email protected].