‘Crispina dos Santos, criadora de anjos’, documentário de Juraci Dórea

Publicado em 11 de dezembro de 2019 “Crispina dos Santos, a criadora de anjos”, é o nome desse minidocumentário sobre uma das mais autênticas artesãs da Bahia e do Brasil.

Crispina morreu em 2014, aos 87 anos, deixando uma enorme lacuna na cultura popular de Feira de Santana, onde enriquecia os presépios de Natal, principalmente nas casas da gente humilde, com seus anjos, bois e jumentinhos feitos de barro.

Esse documentário reúne imagens da artesã feitas pelo artista plástico Juraci Dórea nos anos de 1975 e 1990. A narração é do próprio Juraci, com textos extraídos do artigo “O presépio sertanejo de Crispina dos Santos”, escrito por ele 2004.

Este vídeo faz parte do Projeto Memorial da Feira, lançado pela Prefeitura de Feira de Santana, Bahia, em 2019.