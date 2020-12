Vereadores evangélicos de Feira de olho na Presidência da Câmara

Os vereadores evangélicos em Feira de Santana, eleitos e reeleitos, Josse Paulo (Paulão do Caldeirão), Valdemir Santos, Eli Ribeiro e Edvaldo Lima, fizeram uma reunião este mês para tratar de estratégias de mandato para “impedir projetos contra a família e os dogmas cristãos”, informou o Portal Cidade Gospel

Na mesma notícia, o Portal lançou como “uma incógnita” a ausência do quinto vereador evangélico que irá atuar com mandato na próxima legislatura, o líder comunitário Pedro Cícero, e traça um pequeno histórico do novo vereador:

Pedro Cicero Marcênio Silva é agente administrativo, há 8 anos é membro da Igreja Batista Videira Verdadeira no Viveiros, seu principal reduto eleitoral.Em 2016, ele obteve 1.516 votos e agora cresceu para 1.781 O edil é da base de Tom {ex-deputado estadual, cassado} e amigo do deputado estadual Carlos Geilson.

Ao todo são cinco vereadores evangélicos.

A eleição para a Presidência da Câmara de Vereadores acontece no primeiro dia de janeiro do próximo ano, na abertura da nova Legislatura. As especulações mais fortes sobre candidatos à cabeça de chapa até agora estão em torno do atual presidente José Carneiro e do ex-deputado e ex-vereador que readquiriu agora novo mandato, empresário Fernando Torres.

A reunião dos vereadores pode ter sido “dogmática” e “fundamentalista” no rótulo. No conteúdo ninguém tem dúvida que está o mesmo tema que ronda a cabeça dos outros 17 vereadores: quem vai ser o Presidente do Legislativo?