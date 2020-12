Menos é mais – o très chic da moda masculina

Coco Chanel defendia que a simplicidade é a chave da verdadeira elegância. Não à toa, as ofertas de peças simples que mesclam elegância e conforto estão presentes em múltiplas tendências de moda masculina nos últimos anos. Entender sua personalidade é essencial para encontrar as peças ideais que se adaptem ao seu estilo de vida e à forma com que você se apresenta ao mundo e como quer ser reconhecido. Selecionamos três dicas para apostar num guarda-roupas clean e vestir-se melhor sem perder o charme.

Use o que te faz bem

O especialista em moda e ícone de estilo Tan France, do reality show Queer Eye na Netflix, ensina aos participantes como escolher roupas que combinem com sua personalidade e que façam sentido na vida de cada um deles. Ele diz que estilo é vestir-se de forma que você se sinta confiante e o que é apropriado para você, sua idade e seu tipo de corpo. Uma excelente dica para começar, não é mesmo?

Qualidade

Roupas de qualidade com bom corte, caimento e bons tecidos farão toda a diferença no seu visual e têm excelente durabilidade. Escolha peças do tamanho de seu corpo e aposente ou doe aquelas que não te sirvam mais. Peças com bom caimento são confortáveis, oferecem um toque agradável à pele e proporcionam confiança para estar em qualquer ocasião. Sempre que possível, escolha peças fabricadas com fibras naturais, como algodão e seda.

Clássicos

Tenha peças clássicas e monte um guarda-roupas com roupas curingas e que funcionem bem juntas para não errar. Jaqueta de couro, camisa jeans, camisetas de algodão, calça jeans sem lavagem e camisa xadrez são clássicos atemporais e peças-chaves para um bom visual.

