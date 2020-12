Covid acelera em Feira; Hospital de Campanha está lotado

Em vídeo divulgado hoje (12) pela manhã, o prefeito Colbert Filho alertou para o avanço da pandemia da Covid-19 em Feira de Santana, indicando que o Hospital de Campanha, dedicado exclusivamente à doença, está com sua capacidade inteiramente ocupada.

O prefeito também afirmou que os hospitais privados e o Hospital Geral Clériston Andrade estão com quase todos os leitos ocupados. O político termina o vídeo pedindo que a população da cidade evite sair de casa, frequentar bares ou ir às compras.

Segundo a infectologista Clarice Falcão, coordenadora do Comitê Municipal de Controle ao Coronavírus, a cidade já está passando por uma segunda onda de Covid-19 “pior do que a primeira e com mais gravidade”.

As falas são sustentadas pelos dados obtidos no portal Geocovid-19, mantido pela UEFS. A média móvel dos novos casos em Feira começou a subir a partir do mês passado, após ter atingido os menores números em setembro. A média móvel dos últimos 7 dias é de 136 casos, maior valor desde agosto.

O mesmo portal indica uma tendência de aceleração do número de novos casos na cidade. Num cenário sem supressão de fluxo, isto é, em que a população a mantenha a circulação normal dentro das cidades e entre as cidades, o portal indica um aumento significativo na demanda por leitos hospitalares nos próximos 30 dias.

A preocupação de especialistas e autoridades é que as festas de fim de ano promovam um cenário mais próximo ao sem supressão, inclusive com a intensificação dos deslocamentos interurbanos.