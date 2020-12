Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira em formato virtual até dia 19

Começou ontem (sábado, 12) e vai até o dia 19 , o FENATIFS – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana , 13ª edição, este ano em formato online, com transmissão através do canal www.youtube.com/CiaCucadeTeatro.

Intensa programação, com variadas linguagens artísticas, das mais diversas regiões do país, reafirmando a pluralidade do projeto. Confira aqui

O público será contemplado com espetáculos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Bahia, além de oficinas, palestras, contação de histórias, workshops e mesa redonda.

Considerado um dos mais importantes Festivais do Brasil, em 2020 o FENATIFS potencializa suas ações alcançando públicos para além de seus territórios e limites geográficos, levando arte e cultura para casa do seu público, crianças e adultos. Serão 5 mostras artísticas – com 37 apresentações – sendo a Mostra Nacional, Mostra do Interior do Nordeste, Mostra Jovens Talentos, Mostra de Talentos Mirim e Mostra Bahia em Cena, com os grupos e artistas convidados e selecionados através de edital de abrangência nacional. As apresentações serão transmitidas às 11h, 16h e 19h.

O Fenatifs entende a sua importância no cenário nacional de festivais para infância e juventude e apresenta uma vasta e diversa programação totalmente gratuita, agora em formato online. O Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana tem o apoio financeiro do Governo do Estado através do Fundo de Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda da Bahia – Edital Nº 25/2016, Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

Acompanhe os perfis da Cia. Cuca de Teatro e fique por dentro de toda a programação até o dia 19 de dezembro:

www.ciacucadeteatro.com.br

Facebook.com/oficialciacucadeteatro

Instagram.com/ciacucadeteatro

Apoio Financeiro: Governo do Estado, através do Fundo e Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda da Bahia

Informações: (75) 3491-8992 / [email protected]