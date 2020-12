Raymundo Sodré participa do novo disco do Grupo Africania

“Martelo Trincando” é o nome da nova canção do grupo musical Africania que tem a participação especial do artista baiano Raymundo Sodré. As gravações ocorreram na última terça-feira (8), na residência do artista, em Salvador.

Seguindo todos os protocolos de segurança para evitar contaminação pelo novo coronavírus, Raymundo Sodré gravou voz e violão em uma das principais músicas do álbum “O Curador do Museu do Imaginário”, novo trabalho do Africania que está em fase final e que, em breve, será lançado.

“Esse disco não podia faltar a participação desse símbolo da nossa música baiana. Raimundo Sodré é minha referência desde minha infância, por isso estamos muito felizes com a forma que ele nos acolheu”, destacou Bel da Bonita, percussionista, vocalista e fundador do grupo.

“Eu conheço Bel da Bonita desde 2009, já tocou comigo e agora estou muito entusiasmado com o seu convite. Adorei a proposta desse novo trabalho do grupo. Essa forma de fazer música rural com um olhar para o mundo é fantástica. Parabéns para Bel e para grupo Africania”, vibrou Sodré.

O grupo Africania segue com a finalização do álbum o “Curador do Museu do Imaginário” que já apresentou, antes mesmo de ser lançando oficial, duas das suas novas canções: “Da Quixabeira pro Gavião” que ganhou um videoclipe e dois videodocumentários sobre o Samba de Batuque a partir dessa canção em projetos aprovados pela Funcação Cultural da Bahia (Funceb) e pelo Prêmio de Cultura e Desenvolvimento Local da Belgo Bekaert. A segunda canção em destaque é “Vaqueiro Marvado” que está entre as 14 finalistas da Festival Educadora FM.

“É muito difícil encontrar um baiano que já pesquisou um pouco sobre a música brasileira que não conheça Raimundo Sodré. Para quem ainda não o conhece, vale muito a pena dá uma ‘googada’, ou seja, pesquisar, vale muito a pena!”, convidou Cid Fiuza, que esteve ao lado de Anselmo Roberto do Estúdio Via Sonora e Bel da Bonita na produção em que Raymundo Sodré fez a sua participação na nova música do Africania.