Comissão vai ajudar Colbert na “transição” para novo governo em janeiro

O prefeito reeleito Colbert Filho (MDB) nomeou uma comissão com três nomes de sua mais estrita confiança para “estruturar o processo de transição da atual gestão municipal para o próximo mandato, que se iniciará a partir de 1º de janeiro de 2021”.

Denilton Pereira de Brito, Carlos Alberto Moura Pinho e Lavínia Vilas Boas Santos Nogueira vão “colher, sistematizar e compartilhar informações sobre a situação das finanças, gestão, projetos, obras e serviços da Prefeitura.

No decreto publicado hoje, além de outras atribuições de assessoria e coordenação, a comissão pode exercer “outras atribuições correlatas, a critério do Prefeito”

O coordenador é o secretário Denilton, que está no governo desde que Colbert assumiu o cargo em 2018 com a saída de José Ronaldo para se candidatar a governo da Bahia.

Moura Pinho é o procurador geral do Município. É quadro técnico e político do Prefeito. Quando Colbert foi aliado politico do ex-governador Jaques Wagner ele ocupou a direção do Núcleo de Educação Regional.