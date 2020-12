Candidata derrotada a prefeita do município de Conceição da Feira (a 30 km de Feira de Santana), a vice-prefeita Rosilda Bastos, 68 , vai cumprir o mandato de Prefeita mais curto da história do município: 17 dias.

Com a morte trágica do Prefeito e primeira dama em Salvador, ela assume hoje o mandato que se encerra no próximo 1° de janeiro quando ela deve passar o cargo para o prefeito eleito João de Furão.

Rosilda é filiada ao PSD e obteve 33,33% dos votos válidos no município.