Projeto ‘Minha Rua Tem Nome’ alcançou cinco bairros de Feira

Criado há oito anos atrás (2013), no início do terceiro governo do ex-prefeito José Ronaldo (DEM), o projeto “Minha Rua Tem Nome” alcança o quinto bairro da cidade, a Conceição.

O projeto destina-se a regularizar nomes de ruas e números de Códigos de Endereçamento Postais inexistentes. Existem ruas em Feira com três ou quatro nomes e as novas expansões não possuem o CEP. Há também inúmeras ruas sem identificação ou placas visíveis.

A iniciativa contou com o apoio dos Correios – que disponibilizou um cadastro com 5.467 logradouros cadastrados – e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e começou, naquele ano de 2013, pelo bairro do Tomba.

Segundo vídeo produzido pela Secom o projeto, depois de passar pelo Tomba, Olhos D’Água, Jardim Acácia e Serraria Brasil está agora na Conceição e seguirá para Mangabeira, Queimadinha, Baraúnas, Rua Nova, Caseb “e assim por diante”

Veja o vídeo: