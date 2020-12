Posse de Colbert terá apenas 10 pessoas e será transmitida via internet

A cerimônia de posse do prefeito Colbert Filho, no próximo dia 1º, será transmitida, ao vivo, pelos canais da Secretaria de Comunicação na internet e logo após concedida uma entrevista coletiva também via internet.

De maneira presencial estarão na posse pouco mais de 10 pessoas, contando com os servidores internos do Paço Municipal ‘Maria Quitéria’ que vão auxiliar na solenidade, e as esposas de quatro autoridades: do Prefeito, Vice, Procurador-geral e presidente da Câmara de Vereadores. Dois secretários municipais (sem as esposas) também estarão presentes, segundo o boletim de comunicação do governo.

As restrições presenciais devem-se às medidas contra Covid19 em Feira de Santana. “Lamento e peço desculpas, pois imagino quantas pessoas não gostariam de estar presentes na solenidade. Mas o momento que estamos vivendo, como todos sabem, não permite que os eventos sejam realizados de maneira a ocasionar aglomerações”, justifica o prefeito.