Morreu o médico Jaime Fernandes, filho de Capela do Alto Alegre

O médico Jaime Fernandes, natural de Capela do Alto Alegre e residente em Feira de Santana faleceu hoje, 29, nesta cidade. Ele trabalhava no Hospital Clériston Andrade.

Nascido em uma das famílias mais tradicionais da pequena Capela do Alto Alegre, quando quase ninguém tinha condições de estudar medicina, os pais de Jaime de Araújo Fernandes o colocaram pra estudar na Europa, vindo depois de formado, exercer seu ofício como um dos primeiros médicos de Capela do Alto Alegre.

Na cidade de Capela do Alto Alegre, Dr. Jaime era bastante querido, sobretudo por prestar relevantes serviços médicos no Hospital São Lucas, entidade filantrópica que, em determinado momento passou por dificuldades econômicas, porém, diferente de outros funcionários, inclusive médicos, Dr. Jaime não o colocou a instituição na Justiça Trabalhista e seguiu atendendo a todos no hospital.

Como quase todo médico em cidade pequena, no passado, ele foi cogitado para ser candidato a prefeito de Capela do Alto Alegre, pelo PT, porém, embora tenha parentes na política local, o filho ilustre da cidade preferiu dedicar toda a sua vida à medicina.

O médico já vinha sofrendo com problemas de saúde. Deixa viúva e dois filhos.