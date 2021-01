Colbert fala em pesquisa sobre abrir ou não escolas sem a vacina

Depende de autorização do Governo do Estado, através do seu Conselho de Educação, o retorno das aulas na rede municipal de ensino em Feira de Santana, afirmou nesta sexta (1) o prefeito Colbert Martins Filho (MDB), durante discurso na sessão solene da Câmara em que ele, o vice-prefeito Fernando de Fabinho (DEM) e os vereadores foram empossados, para o mandato de 2021 a 2024.

“O Estado tem um decreto que proíbe o reinício até o princípio deste ano. Assim que permitam, retomaremos às nossas aulas presenciais. Temos computadores e demais recursos”, disse ele.

Em seguida, sinalizou com a necessidade de uma pesquisa, que será feita pela Prefeitura, com pais e mães de alunos, para saber se eles querem que os filhos frequentem as escolas enquanto não há uma vacina para a Covid-19.

Colbert lembra que na rede privada o ensino andou, mas foi paralisado na escola pública.

“Está na hora de voltar para que as crianças não tenham lapso tão grande e sofram um atraso ainda maior no que precisam aprender”

PRESIDÊNCIA – Empossados o prefeito, vice e os 21 vereadores, para a 19ª legislatura, a Câmara de Feira de Santana elegeu, logo após a cerimônia, nesta sexta-feira (1º), a sua nova Mesa Diretiva.

O vereador Fernando Torres (PSD) foi eleito presidente da ‘Casa da Cidadania’ por unanimidade – um vereador absteve-se da votação, Jonathas Monteiro (PSOL). Integram a Mesa: 1º vice-presidente Sílvio Dias (PT); 2º vice-presidente Paulão do Caldeirão (PSC); 3º vice-presidente Zé Curuca (MDB); 1º secretário vereadora Lu de Rony (MDB); 2ª secretária Eremita Mota (PSDB) e 3º secretário Galeguinho (PSB).