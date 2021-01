Colbert nomeia interinos nas secretarias de Educação e Saúde

As duas maiores pastas do governo municipal e com os maiores orçamentos, começam o ano com titulares “interinos”, conforme as nomeações procedidas pelo prefeito Colbert Filho (MDB) na montagem do novo governo.

Na Educação assumiu a interinidade o professor Beldes Ramos, ex-vereador do PT que aliou-se a Colbert no ano passado. A pasta tem uma ‘pendenga’ com o PSDB e chegou a ser nomeada secretária a vereadora Eremita Motta.

Na Saúde, o prefeito nomeou Jailson Rodrigues Duarte que exerce um cargo de direção na Secretaria. A Secretaria, e a ex-secretária, são alvos de um processo por corrupção que tramita na Justiça Federal.

O prefeito renomeou Carlos Brito para o Planejamento e manteve também a mesma direção.da Fundação Hospitalar, além de remanejar o diretor da Procon para outra área.

Nesta terça-feira deve haver novas nomeações.