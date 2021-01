Zé Neto não define voto em Baleia; quer mais debate sobre pautas nacionais

O deputado federal Zé Neto é do bloco de parlamentares que defende estender o debate sobre pautas nacionais fundamentais, como a vacina contra covid19 e o auxílio emergencial, antes de qualquer decisão sobre quem apoiar ou que posição tomar na eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados.

“Participar do bloco é importante mas isso não aponta o caminho defintivo para Baleia Rossi. Existe primeiro o debate programático. Quais são as pautas que ele assume com a oposição, com o PT, com os partidos progressistas? A gente não tem um cenário definido. Minha opinião é conversar mais…”, disse o deputado Zé Neto.

Para ele a vacina e o auxílio são preliminares em qualquer processo de debate seja com Baleia Rossi (MDB-SP) ou Arthur Lira (PP-AL).

“Ainda não é hora de alinhar. O PT já está no bloco mas tem muita coisa pra acontecer. Vamos tocar mais um pouco essa conversa. Caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém“, disse.