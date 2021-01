Dicas da Coelba para economizar energia no verão da Bahia

Com a chegada do verão e aumento das temperaturas, há um aumento no uso de aparelhos como o ar condicionado, o ventilador e a geladeira. Para incentivar um consumo consciente neste período, a Coelba, empresa da Neoenergia, listou alguns hábitos que favorecem o melhor uso da energia. Os resultados aparecem tanto na redução do valor da fatura quanto na preservação do meio ambiente, diminuindo os impactos ambientais a partir de práticas de eficiência energética.

Uma das recomendações se dá no momento da compra do eletrodoméstico ou eletrônico, como orienta a gerente de Eficiência Energética da Coelba, Ana Christina Mascarenhas. “Deve-se sempre observar a existência do selo Procel, que indica os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética e menor consumo de energia por categoria. Quem possui equipamento antigo também deve ficar atento, pois ele pode precisar de manutenção ou ser trocado, por consumir mais energia”, afirma.

Outra orientação se refere à mudança de hábitos nas atividades diárias como demorar muito tempo com o chuveiro elétrico ligado na hora do banho ou abrir a geladeira várias vezes sem necessidade. Veja quais equipamentos merecem mais atenção e como eles podem ser utilizados de forma mais eficiente:

Geladeira – Ela representa cerca de 30% do consumo mensal da fatura de energia. Para que o consumo do equipamento não pese na fatura, basta evitar abri-lo diversas vezes. Além disso, não coloque comidas quentes na geladeira – espere até que elas estejam em temperatura ambiente para refrigerar.

Ar-condicionado – Com o calor, as pessoas dão preferência a manter os aparelhos de ar-condicionado ligados por mais tempo e com temperaturas mais baixas. Isso leva a um aumento do consumo de energia e um consequente aumento na conta. Nesse caso, o recomendado é manter a temperatura do aparelho entre 23º e 25º e programar o desligamento automático 30 minutos antes de sair do ambiente. A outra opção é adquirir aparelhos com a tecnologia inverter, onde há melhor uso do compressor, reduzindo o consumo do aparelho em até 40%.

Chuveiro – O simples ato de mudar o funcionamento do chuveiro de “Inverno” para “Verão” já tem um diferencial que pode gerar uma redução de cerca de 40% no consumo mensal do aparelho. Com os termômetros mais elevados entre os meses de dezembro a março, essa opção proporciona uma temperatura muito mais agradável.

Lâmpadas – A escolha de lâmpadas LED representa um investimento que será revertido em benefícios posteriormente. Isso acontece porque elas fornecem o mesmo pacote de luz com menor potência, por isso consomem menos energia, com uma redução de até 80% no gasto mensal.

Benefício ambiental – A adoção de hábitos de eficiência energética apresenta dois principais benefícios: o econômico e o ambiental. Quando se trata de sustentabilidade, os números dão um bom panorama: cada 50 kWh de energia economizado, equivale a 8 kg de carbono que deixam de ser emitidos na atmosfera, de acordo com o cálculo realizado pela instituição Iniciativa Verde. Com a diminuição da emissão de gases poluentes e causadores do efeito estufa, como o CO2, reduz-se os efeitos da mudança climática que causam impactos desastrosos na vida no planeta.

Sobre a Coelba – A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), empresa do Grupo Neoenergia, é a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia fornecida, sendo a maior do Norte-Nordeste. Presente em 415 dos 417 municípios baianos, a Coelba tem uma área de concessão de 563 mil quilômetros quadrados, com mais de 6 milhões de clientes (mais de 15 milhões de habitantes).