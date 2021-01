“Precisamos de arte!”, diz o governador da Bahia

“Precisamos de arte”, escreveu o governador da Bahia, Rui Costa (PT) ao comemorar no twitter a menção do Jornal Nacional da Rede Globo à produção baiana “Abraço no Tempo”, vídeo que conclui a temporada 2020 do Teatro Castro Alves e reúne o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e Caetano Veloso para uma homenagem ao imortal Ludwig van Beethoven, pelos 250 anos de seu nascimento.

“A arte da Bahia é especial, emociona o Brasil e o mundo inteiro. Agora há pouco, o #JornalNacional destacou a produção “Abraço no Tempo”, do #teatrocastroalves “, escreveu.

A produção foi lançada no dia 31 de dezembro, e está no canal do YouTube do TCA, disponível neste link: https://youtu.be/zXlikq19s9E

O filme foi gravado nos palcos e espaços do Complexo do TCA e tem em sua arquitetura única uma metáfora sobre as proporções da relação do homem com o tempo.