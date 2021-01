Falta de colaboração de motoristas congestiona o trânsito, diz diretor da SMT

Com uma frota estimada em 300 mil veículos licenciados circulando em ruas e avenidas de Feira de Santana, manter a fluidez no trânsito é um desafio da SMT (Superintendência Municipal de Trânsito).

Para isso, são executas intervenções diárias, pontuais e em horários específicos, bem como quando há solicitações de condutores e pedestres. É o que afirma o diretor de Operações da SMT, José Édimo Pires.

“Somado ao número de veículos e a capacidade das vias que não comportam a demanda, sendo este um fator que ocorre em outras grandes cidades, a falta de colaboração dos condutores são as principais causas para os congestionamentos“, afirma.

O diretor de Operações da SMT aponta que a parada em fila dupla é um problema recorrente. “A gente pede ao motorista que tenha consciência e não cometa as infrações consideradas corriqueiras, que causam sérios transtonos no trânsito”.

José Edimo ressalta a intenção do departamento em implantar um canal exclusivo de acesso direto entre a população e o órgão – o município já conta com o Serviço 156 – para informar possíveis intercorrências no trânsito.

