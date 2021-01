Empresa de serviços abre vagas em Feira, Conquista e Salvador; veja oportunidades

A empresa Prática Serviços Terceirizados está com vagas de emprego em aberto nas cidade de Feira de Santana, Vitória da Conquista e Salvador. As oportunidades são para as funções de:

Auxiliar de Limpeza

Controlador de Acesso

Auxiliar de Carga e Descarga

Auxiliar de Produção

Jardinagem

Motorista

e demais áreas administrativas.

Os requisitos são ensino fundamental ou médio, boa comunicação, habilidades de trabalho em equipe e disponibilidade de horário.

Interessados devem preencher um formulário no site www.praticaservice.com.br ou enviar o currículo por WhatsApp para o número (77) 98115-8701.