Idoso com dificuldade de locomoção pode ser vacinado em domicílio

Cuidadores, familiares ou responsáveis de um idoso acima de 90 anos devem fazer agendamento prévio para garantir a dose do imunizante contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (04). O agendamento e a vacinação serão realizados nas 103 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Os responsáveis devem levar um documento de identificação com a foto do idoso e o comprovante de residência. Vale salientar que os idosos não precisam ir pessoalmente fazer o agendamento.

Idosos com dificuldade de locomoção poderão ser vacinados em domicilio. A observação poderá ser comunicada na hora do agendamento.

*Confira o escalonamento da vacinação:*

1- idosos de 95 anos ou mais começarão a ser vacinados amanhã (05);

2- Idosos 94 anos ou mais serão vacinados na segunda-feira;

3- Idosos de 93 anos ou mais serão vacinados na terça-feira;

4- Idosos de 92 anos ou mais serão vacinados na quarta-feira;

5- Idosos de 91 anos ou mais serão vacinados na quinta-feira;

6- Idosos de 90 anos ou mais serão vacinados na sexta-feira.