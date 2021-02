O óculos de sol feminino ideal para o formato do seu rosto

As passarelas da moda e as celebridades falaram. Para a próxima temporada de verão, os melhores designs de óculos de sol feminino compartilham os mesmos denominadores comuns: armações grandes, designs geométricos e um toque vintage.

Mas, cuidado! Só porque algo está na moda não significa que você deva mergulhar de cabeça para vesti-lo. Para exibir corretamente seu próximo par de óculos de sol, primeiro você precisa descobrir qual estilo de óculos de sol ficará melhor no formato do seu rosto.

Óculos de sol são um dos principais acessórios na hora de compor um visual, e quando se trata de comprá-los, você deve escolher armações que realcem suas melhores características faciais, por isso saber o formato do seu rosto é tão útil. Pegue um delineador labial e um espelho, porque você vai aprender uma maneira rápida e fácil de descobrir o formato do seu rosto e escolher os melhores óculos de sol para você.

Primeiro, puxe o cabelo para trás e olhe direto no espelho para ver todo o seu rosto. Em seguida, use o delineador labial para colocar pontos no espelho ao redor da linha do cabelo, queixo e têmporas. Agora conecte os pontos e veja a forma que você acabou de criar.

Se seu rosto é estreito com um queixo proeminente, bochechas e testa largas, então você tem um formato de rosto em coração.

Um rosto com largura e comprimento proporcionais, testa e queixo largas tem formato de rosto quadrado.

Se o seu rosto for tão largo quanto comprido, mais largo nas têmporas e nas maçãs do rosto, você terá um formato de rosto redondo.

Se o seu rosto tiver o dobro do comprimento do que é largo e for mais estreito na mandíbula do que nas têmporas, você terá um formato oval de rosto.

Lembre-se de que o formato do seu rosto é tão individual quanto você e não há duas pessoas exatamente iguais. Os rostos costumam ser uma combinação de formas e podem variar ou mudar um pouco com a idade ou até mesmo com a perda ou ganho de peso.

Escolher as molduras certas para o seu rosto é uma questão de equilíbrio – então, depois de determinar o formato do seu rosto, escolha estilos de óculos de sol que equilibrem seu formato. Por exemplo:

Se o formato do seu rosto for mais redondo, opte pelos modelos de óculos de sol quadrados, retangulares e geométricos. Ao escolher óculos escuros, você deve procurar designs que contrastem com as curvas de seu rosto para alongá-lo. Portanto, a menos que você queira acentuar o formato natural do seu rosto, fique longe de molduras circulares.

Se for mais quadrado, opte pelos óculos redondos ou pelo menos redondos na parte inferior da armação. Os ângulos das faces quadradas são bastante pronunciados, especialmente no queixo, e é por isso que seus óculos de sol precisam criar uma aparência mais fina e suave. Para conseguir isso, você precisa criar curvas. Procure molduras arredondadas.

Se você tiver um formato de rosto de coração, escolha os estilos que são arredondados na parte inferior e quase da mesma largura na parte superior e inferior da moldura. Ao escolher óculos de sol, o objetivo deve ser minimizar o contraste de seu rosto.

Para os formatos ovais do rosto, você está com sorte, porque praticamente qualquer estilo de moldura combina com você. Recomendamos apenas que você evite armações redondas porque elas podem reduzir a simetria de seu rosto.

Conseguiu identificar qual o seu formato de rosto e os modelos de óculos que vão valorizá-lo? Agora aplique seu conhecimento adquirido para escolher seus novos óculos de sol na Óculospramim, acesse o site e garanta já o seu.